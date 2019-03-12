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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Duruşma sonrası karşılaşan taraflar birbirine girdi: 8 yaralı

Duruşma sonrası karşılaşan taraflar birbirine girdi: 8 yaralı

Camları kırılan araçlar

Polis Hastane Polis Ekipleri Irak 

-Olay yerinden detay
-Yaralı ambulansta ve ambulansın hareket edişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Bafra ilçesinde görülen bir duruşmanın ardından sokakta karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bafra 1. Asliye Mahkemesinde duruşmadan çıkan iki taraf arasında adliye önünde kavga çıktı. Olay yerine kısa sürede gelerek kavgaya müdahale eden polis ekipleri, birbirinden şikayetçi olan tarafları Emniyet Müdürlüğüne götürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şahıslar serbest bırakıldı. Aralarında husumet bulunan iki taraf Fevzi Çakmak Mahallesi Uğur Sokak'ta karşılaştı. Araçlardan inen şahıslar arasında kavga çıktı. Sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Kavgada yaralanan M.D., F.D., A.D, F.D., A.U., H.U. ve A.U. Bafra Devlet Hastanesine, K.D. ise Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri her iki hastanede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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