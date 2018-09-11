Duruşma salonunda öpücüklü tacize adli para cezası

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( İSTANBUL )- Ünlü sunucuya duruşma salonunda ablasının eski nişanlısının öpücük attığı iddia edilmişti İSTANBUL



- Sunucu Eda Pera Küçük’e duruşma salonunda göz kırparak öpücük attığı iddiasıyla yargılanan ablasının eski nişanlısı, 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan sunucu Eda Pera Küçük, “Adalet, er ya da geç tecelli etmeye devam ediyor” dedi.

Eda Pera Küçük’e göz kırparak öpücük attığı iddiasıyla sanık Cengiz S.’nin “cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 57’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cengiz S. ile müşteki Eda Pera Küçük katıldı.

Taraf avukatları ile Kadın Meclisleri üyeleri de salonda hazır bulundu. "Husumet beslediğini düşünüyorum" Duruşmada söz alan sanık Cengiz S., “Kasıtlı olarak şikayette bulunduklarını düşünüyorum. Böyle bir eylem gerçekleştirmedim. Müştekinin eski erkek arkadaşı ile aramda yakınlık vardır. Bu nedenle husumet beslediğini düşünüyorum. Olay günü ben yalnızca o dosyaya odaklanmıştım. Müşteki ile bir irtibatım olmadı” dedi.

Sanık hakkında adli para cezası Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Cengiz S.’yi, “cinsel taciz” suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme sanığa verilen para cezasını erteledi. “Adalet er ya da geç tecelli ediyor” Duruşma sonrasında açıklama yapan sunucu Eda Pera Küçük, “Adalet er ya da geç tecelli etmeye devam ediyor, devam edecek. Davalarınızın peşinde olun. Biz kadınlar hep beraber çok güçlüyüz. Kocaman bir aileyiz. Çıkan karardan mutluyum, daha iyisi olabilirdi. Ama ben buna bile çok mutluyum. Tüm davalarda da hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün sanık 3 bin 750 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Alınan ceza bile çok kıymetli. Kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Benimle beraber adım atan, hareket eden herkese çok teşekkür ediyorum. Biz davalarımızın peşindeyiz ve takipçisiyiz” dedi.



