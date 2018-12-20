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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Duruşma salonu kan gölüne döndü: 8 yaralı Haberi

Duruşma salonu kan gölüne döndü: 8 yaralı Haberi

Adliyenin dışından görüntü

Duruşma Salonu Hastane Kan Gölü Kız Kaçırma 

-fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup hakkında hakaret ve tehditten dava açıldı. Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada taraflar, duruşma salonunda birbirine girdi. Sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada, bir kadın sırtından bıçaklandı. 7 kişi ise aldıkları darbeler neticesinde yaralandı. Adliyede görevli emniyet güçleri, tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı. (AS-
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