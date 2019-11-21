Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Duruşma öncesi silahlar art arda patladı...Kavga anları kamerada: 1 ölü, 4 yaralı Haberi

Duruşma öncesi silahlar art arda patladı...Kavga anları kamerada: 1 ölü, 4 yaralı Haberi

-cep telefonu görüntüsü-

İlk Müdahale Silahlı Kavga Ağır Yaralı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Silahlı saldırı anı
--aktüel-
-Olay yerine gelen ambulans ekiplerinden detay
-Olay yerine gelen özel harekat ekiplerinden detay
-Olay yeri incelemelerinden detay
-Olay yerinde ayakkabı detay
-Yaralı olan vatandaşları ambulansa bindirilmesinden detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.Batman’da iki ile arasında 2011 yılında yaşanan arazi meselesinde taraflar mahkemelik oldu. İki aile, bugün sabah saatlerinde duruşmaya katılmak üzere Batman Adliyesi'ne geldi. Batman Adliyesi önünde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Abdulaziz Özerdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı