Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Duruşma çıkışı kavga trafikte silahlı saldırıya dönüştü: 4 yaralı Haberi

Duruşma çıkışı kavga trafikte silahlı saldırıya dönüştü: 4 yaralı Haberi

-Amatör--

Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 

-Araçtan inen adamın bağırması
---Aktüel-
-Ambulansın yaralı götürmesi
-Polis ekipleri inceleme
-İnceleme detay
-Aracın kurşun girdiği yerler
-Kaza yeri ve devrilen direk
-Hastane güvenlik önlemi

( HATAY )- Hatay Adliyesi'nde mahkeme çıkışı husumetli iki grup arasında kavga çıktı- Polisin ayırdığı gruplardan birinin trafikte takip ettikleri husumetlilerine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı HATAY

- Hatay Adliyesi'nde mahkeme çıkışı iki grup arasında kavga çıktı. Polisin ayırdığı gruplardan birinin trafikte takip ettikleri husumetlilerine düzenlediği silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hatay Adliyesi'nde görülen davaya katılan iki grup mahkeme önünde tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, adliye polisi iki grubu ayırdı ve şahıslar adliyeden uzaklaştırıldı. Plakası tespit edilemeyen lüks otomobildekiler, Antakya Çevre Yolu otogar mevkisinde takip ettikleri 01 BLD 84 plakalı araca silahla ateş etti. 4 kişinin bulunduğu araç yoldan çıkarak kaza yaparken, hedefteki isim olan M.D. ile M.İ., M.G. ve Y.Z. adlı kadın yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavileri yapılmak üzere Antakya Devlet Hastanesi ve çevrede bulunan özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Saldırıdan sonra kaçan siyah lüks otomobildeki H.Y., S.E. ve M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı