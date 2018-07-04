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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Duruşma çıkışı birbirlerine saldırdılar: 1 yaralı

Duruşma çıkışı birbirlerine saldırdılar: 1 yaralı

Adliye binası

Polis Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Saldırı 

-Adliyeden çıkanlar
-112 ambulansı
-Çevreden detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Adliyesi'nde katıldıkları duruşmanın tarafları duruşma çıkışı birbirlerine saldırdı. Çıkan olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay Bartın Adliyesi'nde meydana geldi. Araç paylaşım davası için duruşmaya katılan ve akraba oldukları öğrenilen taraflar duruşma çıkışında tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklu saldırıda bulunan grubu polis ekipleri ayırdı. olayda Y.C. ise yaralanarak 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi ise ekiplerce polis merkezine götürüldü. (OA
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