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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı - ADANA

Duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı - ADANA

- Yaralıların ambulansa taşınması - Polisin kavgaya müdahale etmesi - Rahatsızlanan polisin ambulansa taşınması Adana 'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga: 4 yaralı - Daha önce kız kaçırma nedeniyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davanın duruşması sonrası adliye binası önünde yaşanan bıçaklı kavgada aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın duruşması sonrası taraflar adliye çıkışında tartıştı.Daha sonra çıkan kavgada Mahmut, İrfan ve Ferhat Gülsüm ile aynı aileden ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.Yaralılar ile kavgaya müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilenen bir polis memuru çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Bıçakla yaralanan Mahmut Gülsüm'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olayda bıçağı kullandığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Biber Gazı Kız Kaçırma Polis Memuru Adliye Binası Bıçaklı Kavga 

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