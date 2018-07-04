Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dursunbey Küçük Sanayi’de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Dursunbey Küçük Sanayi’de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

drone görüntüleri

Sıcak Asfalt Uttu İran Seçimleri 

-asfalt seriminden görüntüler
-Belediye Başkanın incelemeleri
-Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun 24 Haziran seçimleri öncesi sözünü verdiği küçük sanayi içi sıcak asfalt çalışması seçimlerden kısa süre sonra başladı.
24 Haziran seçimlerine birkaç gün kala Dursunbey’e gelen ve Küçük Sanayi esnafı ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sözünü verdiği sıcak asfalt sözünü tuttu. Başkan Kafaoğlu’nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sanayi içinde sıcak asfalt serimine başladı.
Dursunbey Belediyesinin de asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına destek verdiği sanayide inceleme yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çalışmaların seçimlerin hemen ardından başlaması sebebi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti. Başkan Bahçvan yaptığı açıklamada; “24 Haziran seçimleri öncesi Küçük Sanayimizi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretimizde Dursunbey’in bel kemiği sanayici esnafımız özellikle sanayi yolları ile ilgili destek istemişlerdi. Başkanımız Zekai Kafaoğlu bey de söz vermişti. Seçimlerden bir hafta bile geçmemişken çalışmaların başlaması bizleri çok memnun etti. Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sanayi içinde ki özel yerler ile ilgili de Dursunbey Belediyesi olarak bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Bahçavan, yer sahiplerinin parke taşlarını alacaklarını ve Belediye olarak bu parkelerin döşeme çalışmasını gerçekleştireceklerini söyledi.

(HD-
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı