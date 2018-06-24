Dursunbey'de Seyyar Sandıkta 7 Kişi Oy kullandı

-Görevlilerin evden çıkışı



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- 24 Haziran seçimlerinde yatalak ve yaşlı hastalar için uygulamaya sokulan 'seyyar sandık' uygulamasıyla Dursunbey'de 7 seçmen oy kullandı. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu tespit edilen 17 bin 258 seçmen, Türkiye'de ilk kez uygulanan "seyyar sandık" ile oy kullanıyor. Yatağa bağımlı seçmenlerin,Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmaları için "seyyar sandık" uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda Dursunbey'de de 7 seçmen bu şekilde oy kullandı. Seçim görevlileri seçmenin ayağına kadar gidip hasta vatandaşlara oy kullandırırken vatandaşlar da bu uygulamadan büyük memnuniyet duyuyor.

