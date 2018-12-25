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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dursunbey'de kar yağışı başladı

Dursunbey'de kar yağışı başladı

Kar yağışı detaylar

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Sağanak Yağmur Kar Yağışı 


- Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde gün boyu süren sağanak yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde de etkili olmaya başladı.
Bir haftadır soğuk havanın etkisinde olan ilçe bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ile güne başladı.
Kar kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Öte yandan ilçeye bağlı yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkisinin çok daha fazla olduğu ve bazı yolların trafiğe kapanma aşamasına geldiği öğrenildi. (HD-MŞ)
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