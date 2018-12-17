Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dursunbey'de çocuklara kukla gösterisi

Dursunbey'de çocuklara kukla gösterisi

tiyatrodan görüntüler

Öğretmen Kukla Tiyatrosu Öğrenciler 

-çocukların coşkusu
-program sonu görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Dursunbey Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında kukla tiyatrosunu ilçede öğrenim gören 460 çocukla buluşturdu. Minik öğrenciler kukla gösterilerini beğeni ile izledi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra eğitime ve öğrencilere oldukça önem veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kültür Bakanlığı bünyesinde çeşitli gösteriler düzenleyen kukla tiyatro ekibini Dursunbeyli çocuklar ile buluşturdu. Dursunbey Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen kukla tiyatrosunu ilçede bulunan İlkokul 1 ve 2 sınıfta öğrenim gören 460 çocuk izleme fırsatı buldu. Öğrencilerin beğeni ve merakla izlediği kukla tiyatrosunda 5 ile 10 yaş grubuna göre eğitici gösteriler yer aldı. Trafik kurallarının yanı sıra temizlik alışkanlığı, öğretmen sevgisi gibi konuların işlendiği tiyatroda, çocukları eğlendirici bölümlerde yer aldı. Yaklaşık bir saat süren kukla tiyatrosu gösterilerinin ardından öğrenciler Dursunbey Belediyesine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı