Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, oyunu kullandı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, oyunu kullandı

Oy kullanılan okuldan görüntü,

Allah 

-Sandıklardan görüntü
-Belediye Başkanı ve eşinin oy kullanması
-Başkan Bahçavan ile röportaj

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey'de oyunu kullandı. Oyunu, Sadullah Özer Ortaokulu'nda bulunan 1058 no'lu sandıkta oy kullanan Başkan Bahçavan, bugün tarihi bir gün yaşandığına dikkat çekti. 25 Haziran'dan itinbaren Türkiye'nin yepyeni bir sürecin içine gireceğini hatırlatan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan;"Bizlerde her vatandaşımız gibi kutsal görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık. İnşallah 25 Hazirandan itibaren Ülkenmiz yepyeni bir sürecin içine girecek. Daha önce vatandaşlarımızn oylamış olduğu bu sistem inşallah Ülkemiz için hayırlı olur. Çıkacak sonucun hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.
Oy kullanama işleminin ardından seçim görevlilerine teşekkür eden Başkan Bahçavan, vatandaşlarla da sohbet etti.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı