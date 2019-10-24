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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog İzle

Dursun Ali Erzincanlı ile kendisini taklit eden sunucu arasında ilginç diyalog İzle

programdan görüntü

( ERZURUM )- Sunucu Abdullah Çelik, taklidiyle katılımcılardan tam not aldı ERZURUM

Kahkaha Diyalog 


- Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Maddeden Manaya" programına katılmak üzere Erzurum'da sahne alan Ünlü Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın sahnede taklidini yapan sunucu Abdulah Çelik arasındaki diyalog dinleyenleri kahkahaya boğdu. Sunucu Abdullah Çelik’in sahnede kendisini taklit etmesini izleyen Dursun Ali Erzincanlı, “Benim Erzurum versiyonum. Erzurum şubesi. Taklidi çok güzel. Birkaç sanatçı arkadaşıma telefonda şiir okumuş” diye konuştu.
Dursun Ali Erzincanlı, Abdullah Çelik'in sahnede kalmasını isteyip, taklidini yaptırınca ilginç anlar yaşandı. Sunucu Çelik, yaptığı taklitle Dadaşlardan tam not aldı.
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