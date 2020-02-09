Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Durmak yasak olmasına rağmen caddeyi otoparka çevirdiler İzle

Durmak yasak olmasına rağmen caddeyi otoparka çevirdiler İzle

Havadan araçların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Durulmaz tabelalarının olduğu 29 Ekim Caddesine park eden araçlar, yolcu otobüslerin geçişlerini engelleyerek trafiği zaman zaman durma noktasına getiriyor. Karşı şeritten gelen otobüs ile karşılaşan araçlar trafiği durma noktasına getiriyor. Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde durulmaz tabelası olmasına rağmen çift sıra park eden araçlar bu kadarına pes dedirtti. Park etmenin yasak olduğu yerde yan yana park ederek otobüslerin geçişini kapatan araçlar trafiği yer yer durma noktasına getirdi. Yolcu otobüsleri park eden araçlar yüzünden durağa yanaşamayıp yol üzerinde yolcu indirip bindiriyor. Karşıdan gelen araçlar ise yolun daraldığı kısımda birbirlerine yol vermek zorunda kalıyor. Park eden araçlardan dolayı otobüsler ile araçlar karşı karşıya geldiklerinde trafik sıkışıyor. Trafik yoğunluğunun oluştuğu anlar ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Görüntülerde otobüslerin yanlış par yapan araçlar yüzünden güçlükle ilerlediği görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı