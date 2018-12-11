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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Durdurulan tırda 251 bin 530 adet sentetik ilaç ele geçirildi

Durdurulan tırda 251 bin 530 adet sentetik ilaç ele geçirildi

Tırda aramalar

Sentetik Uyuşturucu Yurt Dışı Harekete Geç Polis Ekipleri 

-İlaçların bulunması
-ele geçirilen ilaçlardan görüntüler
-emniyet detayı (arşiv)

( KOCAELİ )- Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından TEM Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir tırda, yoğun şekilde kullanıldığında uyuşturucu etkisi yapan 251 bin 530 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından alınan yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan sentetik ecza ismi verilen ve yoğun şekilde kullanıldığı takdirde uyuşturucu etkisi oluşturulan ilaçların İstanbul’a sevk edileceği istihbaratını aldı. Alınan bilgi sonrasında harekete geçen polis ekipleri, ilaçların İstanbul’a taşındığı İran plakalı tırı, TEM Otoyolu İzmit geçişinde durdurdu. Ekipler tarafından tırda yapılan aramalarda aracın farklı bölgelerine zulalanmış 251 bin 530 adet sentetik ecza ismi verilen reçeteye tabi ilaç ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan tır sürücüsünün ifadesinden alınan bilgiler neticesinde olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi de İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken ele geçirilen ilaçlara el konulduğu öğrenildi.
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