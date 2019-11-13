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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı İzle

Durdurulan seyir halindeki araçtan 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 5 gözaltı İzle

OPERASYON ANI

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ
-DETAYLAR
-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan ve aralarında emekli astsubayında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 1 hafta boyunca yaptıkları teknik takip sonucunda şüpheli 3 otomobilin TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevkiinden geçiş yaptığını belirleyen ekipler, M.A. (36), R.T. (39), A.E. (31) ve B.K.’nın (43) bulunduğu araçlardan 2’sini seyir halindeyken yaptıkları operasyonla durdurarak şahısları gözaltına aldı. Piyasa değeri 35 milyon lira Şüphelilerden emekli astsubay H.P. (46), takip edildiğini anlayarak otomobili emniyet şeridine çekti. Araçta bulunan 69 kilo 500 gram eroini yol kenarında bulunan yeşil alana atan H.P., olay yerinden kaçmak istediği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. H.P.’nin araçtan attığı eroin, ekiplerin yaptığı aramada ağaçların arasında bulundu. Piyasa değeri 35 milyon lira olduğu belirlenen 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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