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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Durdurulan otomobilden 9 kilo 500 gram esrar yakalandı İzle

Durdurulan otomobilden 9 kilo 500 gram esrar yakalandı İzle

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Emniyet Müdürlüğü 

-ADLİYE DETAY
-ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 500 gram esrarla yakalanan V.Ç. (27) adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine TEM Otoyolu üzerinde operasyon başlattı. Ekipler, otoyol üzerinde kurdukları uygulama noktasında uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş halde 9 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü V.Ç. (27), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Ç., adliyeye sevk edildi.
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