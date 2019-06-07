Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

-ele geçirilenler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Nizip KOM Grup Amirliği ve Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Şanlıurfa D-400 yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 2205 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

