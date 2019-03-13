- Durdurulan araçta 103 gram eroin bulundu

-Şahısların adliyeden çıkarılması



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Sarayköy ilçesinde polis ve jandarma ortaklığında yapılan operasyonda 103 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, operasyon Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler D.C., isimli şahsın kullandığı otomobili durdurarak arama yaptılar. Yapılan aramalardan 103 gram eroin bulundu. Ardından sürücü D.C., ile birlikte araç içerisinde bulunan B.C.,P.I., ve T.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahısta tutuklanarak ceza evine gönderildi. (GC-

