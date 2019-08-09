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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Duran araba adama böyle çarptı

Duran araba adama böyle çarptı

MOBESE'ye yansıyan kazalar

( ADANA )- Adana’daki kazalar MOBESE’ye yansıdı ADANA

Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali Ticari Araç Direksiyon 


- Adana’da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş duran arabaya arkadan çarptı. Duran aracın da önünde bekleyen adama çarpması kameraya yansıdı Adana’da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar MOBESE’ye yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde bir adam, duran hafif ticari aracın önünde beklerken hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş duran arabaya arkadan çarptı. Park halinde duran hafif ticari araç da adama çarptı. Başka bir kazada ise hız ihlali yapan otomobil refüje çıktı ve 2 yayaya çarptı. Bazı kazalarda ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobiller çarpıştı. Bu anlar ise MOBESE tarafından saniye saniye görüntülendi.
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