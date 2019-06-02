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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Durakta bekleyen şahıs şans eseri kurtuldu... Kontrolden çıkan otomobil ile taksi durağına böyle girdi İzle

Durakta bekleyen şahıs şans eseri kurtuldu... Kontrolden çıkan otomobil ile taksi durağına böyle girdi İzle

güvenlik kamerası kaza anı

Taksi Durağı Kamera Köprülü Güvenlik Kamerası Trol 

-aracın durağa dalması
-taksicinin duraktan kendini dışarı atması
-kaza yerinden detay

( ANTALYA - ÖZEL)- Kaza şans eseri ucuz atlatılırken, durakta oturan taksici aracı fark ederek duraktan dışarı fırladı.- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Manavgat ilçesinde yoldan çıkan otomobil taksi durağına daldı.Kazada şans eseri kimse yaralanmazken durakta oturan taksici aracı fark ederek kendi duraktan dışarı attı. kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kaza Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan H.K.’nın kullandığı 07 AAC 034 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar köprülü kavşağına geldiğinde sürücüsü köprü yerine aniden şehir merkezine giden yola dönmeye çalıştı. Arkadan gelen minibüsten kurtulmak isterken önce kaldırıma ardından da yolun karşısına geçen otomobil refüjü de atlayarak AVM önündeki ahşap taksi durağına girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri araçta bulunan 3 genç kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, taksi durağındaki nöbetçi, aracı son anda fark ederek duraktan dışarı fırladı. Kaza anı AVM’nin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. (ak)
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