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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, üzerinden uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Zanlının adliyeye götürülüş detayı

( İZMİR ) "Dur" ihtarına uymayıp kaçtı, üzerinden uyuşturucu çıktı- Dört ayrı suçtan aranan zanlı kovalamaca sonrasında yakalandı İZMİR

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Yakalama Kararı 


- İzmir'in Menderes ilçesinde, dört ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Üzerinden uyuşturucuyla çıkan kişi, tutuklandı ve cezaevine konuldu. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Bu sırada, motosikletin arkasında oturan bir kişi indi, motosikleti kullanan kişi ise kaçmaya çalıştı. Peşine düşen jandarma, kovalamaca sonrasında kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Yapılan sorgulamalarda, kaçmaya çalışan kişinin dört ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan E.Ç. olduğu belirlendi ve hemen gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında; 166 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve mermiler ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği düşünülen bin 895 lira ele geçirildi. Şüpheli E.Ç. ile yanında bulunan U.A. gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklandı. U.A'nın ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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