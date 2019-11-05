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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ekip otosuna çarptı, 2 polis yaralandı

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ekip otosuna çarptı, 2 polis yaralandı

Olay yerinden genel görüntü (cep telefonu ile çekilen görüntü)

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Polis Memuru Akalan Cep Telefonu Polis Ekipleri Irak 


- Denizli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil devriye görevindeki ekip otosuna çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede devriye gezen polis ekipleri Mehmet G., idaresindeki 20 DC 465 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekipleri ile şahsın kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında Mehmet G., kullandığı otomobil ile Bekirli Caddesi'nde, ekip otosuna çarptı. Kaza sonrası Mehmet G., daracına bırakarak yaya olarak kaçmaya başlarken, ekip otosunda bulunan polis memurları Muhsin Altaş ve İsmet Aydoğan yaralandı. Yaralılar olay yerin gelen ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. (GC-
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