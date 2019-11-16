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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
“Dur” ihtarına uymayan sürücü, polisi 400 metre boyunca böyle sürükledi Haberi

“Dur” ihtarına uymayan sürücü, polisi 400 metre boyunca böyle sürükledi Haberi

polisin kaput üzerinde gitmesi

İlk Müdahale Polis Memuru Akalan Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

-yere düşmesi
-yardım edilmesi
-OLAY YERİ

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de kontrol noktasındaki polisi “dur” ihtarına uymayan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracıyla kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı. 14 Kasım 2019 gecesi İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana gelen olayda, uygulama yapan trafik polisleri, Hakan Kolaylıoğlu’nun kullandığı 35 SZ 966 plakalı otomobili durdurmak istedi. Önce yavaşlayan, sonra bir anda otomobili ile manevra yapan ve alkollü olduğu iddia edilen Kolaylıoğlu, kaçmaya başladı.
Bu sırada bir polis memuru da Kolaylıoğlu’yu engellemek için aracın kaputuna tutundu ve sürüklenmeye başladı.
Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savrulurken, Kolaylıoğlu ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Dokuz Eylül Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis memurunun yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi ve düşmesi yer aldı. 0,87 promil alkollü Olaydan yaklaşık 4 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Hakan Kolaylıoğlu’ya yapılan kontrolde 0.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen Kolaylıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. (AG-
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