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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü polis memurunu araç kaportasında metrelerce böyle sürükledi Haberi

Dur ihtarına uymayan sürücü polis memurunu araç kaportasında metrelerce böyle sürükledi Haberi

-güvenlik kamerası-

Alkollü Sürücü Polis Memuru Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-polisin araç kaportasında sürüklendiği anlar
-alkollü sürücünün kullandığı araç detay görüntü

( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüyü durdurmak isteyen polis memurunun aracın kaportasında sürüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı MUĞLA

- Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü polis tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymamış, aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan polis ise aracın kaportasında bir süre sürüklenmişti. Polis memurunun alkollü sürücünün kullandığı aracın kaportasında sürüklenme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapıldı. Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak isteyen ekiplerin 'dur' ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Ekipler kaçan araç sürücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Polis memuru M.E. alkollü şahsı durdurmak için aracının önüne geçtiği sırada araç sürücüsü polis memurunu aracının kaportası üzerinde bir süre taşıdı. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis, sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.Yapılan uyarı ateşlerinin ardından, aracın kaportasında uzun süre sürüklenen polis araçtan Saburhane mevkisinde düşerek hafif yaralandı. Kaçan sürücü ise ekiplerin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada aracın ön tarafında ağzı açık alkol şişesi bulundu.Polis memurunun alkollü sürücünün kullandığı aracın kaportasında sürüklenme anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
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