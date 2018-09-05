Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı - ANTALYA

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı - ANTALYA

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı - ANTALYA - Kaza yerinden görüntüler - Kazazedenin ambulansa taşınmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.Alınan bilgiye göre, Adem D. (17) idaresindeki 07 UL 536 plakalı motosiklet, polisin "dur" ihtarına uymadı.Yaşanan kovalamacada motosiklet sürücüsü Mevlütlü Caddesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma devrildi.Olan yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı