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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oluyordu

Dur ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oluyordu

Olay yerinden detaylar

Polis Hastane Trafik Kazası Şüpheli Araç 

-Görgü tanıklarının konuşması

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de trafik kazası: 9 yaralı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Atakan G. idaresindeki 48 E 6637 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ardından polisin, "Dur" ihtarına uymayıp olay yerinden kaçan şahıs kullandığı otomobil ile Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesine kadar geldi. Burada önce Samet Kılıç yönetimindeki 26 BB 603 plakalı araca daha sonra da Barış Garip idaresindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarptı. Kazada, şüpheli araç sürücüsü Atakan G. ile kazaya karışan araçlarda bulunan Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, M. Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu yaralanarak kentteki farklı hastanelere götürüldü.
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