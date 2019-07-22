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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dur ihtarına uymayan kamyonetin kasasından 35 göçmen çıktı İzle

Dur ihtarına uymayan kamyonetin kasasından 35 göçmen çıktı İzle

Kaçak göçmenlerin kamyonetten inişleri

Yasadışı Göçmen Kaçak Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Uluslararası Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

-Şüpheli şahısların emniyetten çıkarılışı

( İSTANBUL )- Zeytinburnu’nda göçmen kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı İSTANBUL

- İstanbul Zeytinburnu’nda, dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kasasından 35 kaçak göçmen çıktı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ve göçmenleri kamyonete yükleyen şahsında aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu’nda bir kamyonete yasadışı göçmenlerin bindirildiği ihbarını aldı. İhbar doğrultusunda söz konusu adrese hareket eden emniyet güçleri, araç sürücüsü Yusuf Ç. ile 35 kaçak göçmeni yakaladı. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan işbirlikçi İlhami N., kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında araç sahibi oldukları ileri sürülen Tacettin S.(52) ve Zeki S.(40) isimli 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Çoğu Ortadoğu ve Asya kökenli 35 kaçak göçmen kamyonetten çıkarılırken, kamyonetin koruma altına alınarak yediemin deposuna çekildiği bildirildi.
Yurda yasadışı yollarla giren Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi. Kaçak göçmen ticareti yapan Yusuf Ç ve İlhami N. tutuklanırken, kamyonetini bu kişilere kiraladığı iddia edilen Tacettin S. ve Zeki S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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