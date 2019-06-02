'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi İzle

-araçtaki sürücü ve arkadaşı

-sürücüye alkol muayenesi yapılması

-sürücü ve arkadaşanın karakola götrülmesi



( ANTALYA - ÖZEL) "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi- 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alındı ANTALYA



- Manavgat’ta ehliyetsiz sürücü polisin kovalaması sonucu yakalandı. Trafik ekiplerinin siren ve megafonla dur ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanıp gözaltına alınırken otomobil yediemin otoparkına çekildi. Manavgat Aşağı Hisar ve Eski Hisar Mahalleleri, polis ile 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kovalamacasına sahne oldu. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında Trafik Polisinin siren ve megafon aracılığıyla dur ihtarında bulunduğu 07 LB 880 plakalı otomobil, ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Eski Hisar Mahallesinden Herdford caddesine buradan da Titreyengöl Caddesine uzanan kovalamaca sonunda sürücü, Hüseyin Avni Akın Caddesi ile Titreyengöl Caddesi kavşağını kesen trafik ve asayiş ekiplerince durduruldu. Aracı kullanan Özgür Y., trafik ekiplerini görünce korkup kaçtığını belirtirken, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Özgür Y.'nin daha önce de aynı şekilde sürücü belgesiz araç kullanırken trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçtığı ve kovalamaca sonucu yakalandığı bildirildi.



