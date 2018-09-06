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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dur ihtarına uymayan cezaevi firarisi şehir merkezinde böyle yakalandı

Dur ihtarına uymayan cezaevi firarisi şehir merkezinde böyle yakalandı

-Güvenlik Kamerası-

Akalan Alabalık Kaçış Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Olay sırasında oluşan kalabalık
-Polis tarafından ateş edilen teker
-Kaçan zanlının kaçış anı ve polislerin kovalaması
-Kaçan zanlının yakalanış anı
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-Polis araç işlemi detay
-Araçtan detay

( HATAY )- Dur ihtarına uymadı, polis tekerleğe ateş etti HATAY

- Hatay'da, dur ihtarına uymayan cezaevi firarisi uzun süren kovalamacanın ardından şehir merkezinde yakalandı. Olay, Merkez ilçe Antakya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlıca mevkinde rutin kontrol gerçekleştiren trafik ekiplerinin dur ikazına uymayan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ü.K. ile polis ekipleri arasında kıyasıya kovalamaca yaşandı. Narlıca Mahallesi'nde başlayan, Köprübaşı İstiklal Caddesine kadar devam eden kovalamacada, ara sokağa kaçan sürücü araç tekerleğine ateş edilmesiyle daha fazla ilerleyemedi. Araçtan inerek koşarak kaçmaya çalışan Ü.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cezaevi firarisinin aracında bulunan eşi ve çocuğu da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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