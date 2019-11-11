Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı - EDİRNE İzle

'Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı - EDİRNE İzle

"Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı - EDİRNE

: - Düzensiz göçmenlerin yakalandıkları araçtan görüntüler - Emniyet getirilişleri "Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan aldığı düzensiz göçmenlerin içerisinde olduğu panelvan aracı kent girişinde durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçmasının ardından aracı durdurdu.Ticari mal taşımak için dizayn edilen araçta yapılan aramada Pakistan, İran ve Bangladeş uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.Gözaltına alınan sürücü İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis İran Akalan Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı