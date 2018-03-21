'Dur’ ihtarına uymayan araca açılan ateşe ilişkin 4 polisin yargılanmasına başlandı



- Sultangazi’de ‘dur’ ihtarına uymayan otomobile ateş açarak iki kişinin ölümüne yol açtıkları belirtilen 4 özel harekat polisin yargılanmasına başlandı. Sultangazi’de ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilen otomobile, polis ekiplerince açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 4 özel harekat polisi ve avukatları katılırken davacı tarafından ise aile yakınları ve avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından duruşmada sanık polis memurlarının savunmalarına geçildi. “Araçta tüfek kılıfı gibi bir kılıf görünce ‘silah’ diye bağırdım” Söz alan sanık polis memuru Erkan E., “Olay tarihinde DHKP-C’nin eylem yapılacağı bilgisi gelmişti. O gece amirimizin emriyle Gazi Mahallesi Mimar Sinan Kent Ormanı tarafında görev yapıyorduk. Parkın giriş ve çıkışlarında emniyet aldık. Bize siyah şüpheli bir araç bilgisi verilmişti. Hızlı bir şekilde siyah bir aracın geldiğini fark etmemiz üzerine aracı durdurmak için harekete geçtik. Ancak araç durur gibi yapıp durmadı. Aracın sağ tarafındaydım. Amirim ise sol tarafındaydı. Camlar filmliydi araç içindeki ışıkları yakmalarını söylememize rağmen ışığı açmadılar. Benim bulunduğum yerde camı yarı araladıklarında araç içerisinde bacaklarının arasında siyah tüfek kılıfı gibi bir kılıf görünce ‘silah’ diye bağırdım. Bunun üzerine araç hızlandı. Daha sonra silah sesleri geldi. Bunun üzerine silahıma sarılıp sağ tekerleğe doğru ateş ettim. Bu arada arkadaşlarımda ateş ediyordu” diye konuştu.

“2-3 el havaya ateş ettim, aracın içerisine ateş etmedim” Sanık polis Zafer S. ise, "Siyah bir araç hızlı bir şekilde üzerimize geldi. Hafif bir duraksama yaptı. Arka sol kapıyı açtım. Kapıyı kendileri çekti. Erkan 'silah var' diye bağırdı. Ben iki üç el havaya ateş ettim. Araç durmadı. Ben aracın içerisine ateş etmedim” dedi.

“Polis çevirmesini gördük, Demirhan Erkul 'ehliyetim yok' dedi” Duruşmada daha sonra olay günü aracın içerisinde yer alan ve ağır şekilde yaralanan mağdur Ramazan Altürk dinlenildi. Sanıkların karşısında kendini kötü hissettiğini söyleyen Altürk, “Olay günü Kent Ormanı’na okuldan çıkıp eğlence amaçlı gittik. Kalkmaya yakın Demirhan Erkul araçla geldi. Aracın camları filmliydi fakat içi görünüyordu. Yola çıktığımızda polis çevirmesini gördük. Demirhan Erkul 'ehliyetim yok' dedi.

Biraz yavaşlayıp devam ettik. Yavaşladığımızda camları açıp, ışıkları yakmasını söyledim. Demirhan'ın ve yanında oturan Birkan'ın camı zaten açıktı. 4 polis silahları çekmiş küfür ederek 'dur' diyordu. Ardından bir polis şoförün yanına geldi. Polis arka camdan bana doğru silahını tuttu. Ben kendimi geri çekince ateş etti. Öncesinde silah sesi gelmedi. Ben vuruldum. Oğuzhan Erkul cam tarafına Barış Kerem de onun kucağına düştü. Ara ara ben kendimi kaybediyordum. En son kalktığımda hastanedeydim" dedi.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (YM- ÖY-

