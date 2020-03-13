Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı - ADANA

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı - ADANA

"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı - ADANA - Alkollü sürücünün polise çarpması - Olayda yaralanan polis memurundan görüntüler - Alkollü sürücünün gözaltına alınması - Gözaltına alınan sürücü ile arkadaşı - Polis ekiplerinin çalışma yapması - Çekici ile hafif ticari aracın götürülmesi Adana 'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptıADANA (AA) - Adana 'da emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, bir polis memuruna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, Burak C. idaresindeki 01 ANU 93 plakalı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurmak istedi.Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden Burak C'nin kullandığı araç, kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İzzet Y'ye çarptı.Yaralı polis memuru İzzet Y, olay yerindeki arkadaşları tarafından Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırıldı.Olay sonrası kaçışını sürdüren araç sürücüsü Burak C, çok sayıda polis ekibi tarafından takibe alındı. Araç, yaşanan 3 kilometrelik kovalamacanın ardından durduruldu.Sürücü Burak C. ile arkadaşı Gökhan P, gözaltına alındı. Ekipler, sürücünün alkollü olduğunu ve daha önce de ''alkollü araç kullanmaktan'' 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğunu tespit etti.

Alkollü Sürücü Polis Memuru Araç Kullanmak Kaçış Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı