Dur ihtarına uymadı, seken kurşunla omuzundan yaralandı Video

-Hastane önünde bekleyen ambulans ve polis araçları

-Acil servis girişinden detaylar



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, seken kurşunla omuzundan yaralandı. Olay, gece saat 22.00 sıralarında Elmaşehir Mahallesi 1. TOKİ konutları yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan işyeri kurşunlama olayının şüphelisini arayan ekipler, olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobilin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan otomobilin izini süren ekipler eşkale uyan bir otomobile şehir merkezinde dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan otomobili durdurmak için lastiklerine silahla ateş etti. Lastiklere sıkılan mermi sekerek otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki İ. S.'nin omuzuna isabet etti. Polis aracına da çarparak duran otomobilin sürücüsü İ.S., yine kendini kovalayan polisler tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürüldü. Kurşun sol omuzundan girip çıkan sürücü İ.S., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’da hastaneye gelerek, yaralı gencin sağlık durumu hakkında bilgi alarak bir süre ailesiyle görüştü.

