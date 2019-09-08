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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
“Dur” ihtarına uymadı kaza yaptı, araç içinden uyuşturucu hap çıktı

“Dur” ihtarına uymadı kaza yaptı, araç içinden uyuşturucu hap çıktı

-OPERASYON KÖĞEGİ

Uyuşturucu Narkotik Direksiyon 

--YAKALANAN HAP
--OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nurdağı İlçesi ‘nde "dur" ihtarına uymayan ve Jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yaparak durmak zorunda kalan araçta 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ‘na bağlı ekipler, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 4. kilometresinde Gözlühöyük mevkisinde durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak şarampole devrildi. Araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpeği "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.A.H. ve M.C. gözaltına alındı.
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