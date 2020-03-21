Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyayı korona korkusu Adana’yı mangal kokusu sardı

Dünyayı korona korkusu Adana’yı mangal kokusu sardı

Drone ile bulvardan görüntüler

Polis Umre Polis Ekipleri 

-Yürüyüş yapanlar
-Mangal yapanlar
-Polisin ada etrafında önlem alması
-Piknik yapan vatandaşlar
-Sırasıyla vatandaş röportajları
-Detaylar

( ADANA ) - Adanalılar ‘Mangal ve piknik’ yasağını hiçe saydı, baraj kenarına aktı - ‘Mangal ve piknik’ yapmaya gelenlerin yoğunluğu drone ile görüntülendi ADANA

- Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açık alanda ‘Mangal ve piknik’ yapmanın yasaklanmasına rağmen Adanalılar Seyhan Baraj Gölü çevresine akın etti. İnsan ve araç trafiğinin olduğu bulvar drone ile de görüntülendi. Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde toplu alanların kapatılması kararı alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı da korona virüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu. Kebabıyla meşhur Adana’da ise bu yasak hiçe sayıldı. Adanalı vatandaşlar yasağa rağmen Seyhan Baraj Gölü çevresinde ki Adnan Menderes Bulvarı’na akın etti. Drone ile de görüntülenen bulvarda binlerce insanın hep birlikte yürüyüş, mangal ve piknik yaptıkları görülüyor. İnsan yoğunluğu nedeniyle bulvarda uzun araç trafiği de oluştu. Öte yandan polis ekipleri Adnan Menderes Bulvarı Amerikan Adası içerisinde mangal ve piknik yapan vatandaşları adadan çıkartıp ada girişine şerit çekerek girişleri engelledi. Çukurova ilçesine bağlı Çoban Dede mesire alanında ise yüzlerce vatandaş mangal yakıp çocukları ve yakınlarıyla birlikte piknik yaptı. “İnsan içeride kalınca daha çok hastalanır” Korona virüsünden korkmadığını belirten bir vatandaş, “Böyle bir virüs yok. Korkmuyorum. Belediyemiz çalışsın herhangi bir şey olmaz. Devletin yaptığı tedbir olabilir. Bak böyle güzel yerde mangal yapıyoruz. Bence piknik ve mangal yapılmasının yasaklanması yanlıştır. İnsan içeride kalınca daha çok hastalanır” diye konuştu.
“Çocuklar için çıktık” Torunları için dışarı çıkan Hayriye Karabulut, “1 haftadır içerideydik. İnsanlar baktık dışarı da bizde çıktık. Devlette haklı ama bizlerde haklıyız. Çocuklar için çıktık. Bende korkuyorum” ifadelerini kullandı. “Ben yaşlı değilim” Başka bir yaşlı vatandaş ise yaşlı olduğunu kabul etmeyerek, “Ben yaşlı değilim. Çevrende umreden, Avrupa’dan gelen yoksa ben hastalığın bulaşacağını zannetmiyorum. Burası da açık alan burada bir şey olacağını zannetmiyorum. Devlet yasak koyduysa bizde mecburen yasağa uyarız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı