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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dünyayı dolaşan hastalık fındığa bulaştı

Dünyayı dolaşan hastalık fındığa bulaştı

Fındık bahçesi ilaçlama detay

Hastalık Tarım Gesi 

-Haluk şensoy'un açıklaması
-Böceğin Fotoğrafları

( ORDU )- 1980’li yıllarda Uzak Doğu Asya, 1990’lı yıllarda Kuzey ABD, 2000’li yıllarda Avrupa’da ortaya çıkan Kahverengi Kokarca böceği, 2016 yılında Gürcistan’da tespit edildi. 2017 yılında ise Batum’a sınır komşusu olan Artvin’in Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde gözlenen zararlı böcek fındığa da bulaştı ORDU - Türkiye’nin dünya üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştirdiği, 7 çeşit hastalığa karşı mücadelenin yürütüldüğü fındıkta yeni bir hastalık türü ortaya çıktı. 30 yıldır dünyayı dolaşan zararlı bir böcek Gürcistan üzerinden Türkiye’ye girerek fındık dallarına zarar vermeye başladı.
1980’li yıllarda Uzak Doğu Asya, 1990’lı yıllarda Kuzey ABD, 2000’li yıllarda Avrupa’da ortaya çıkan kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha hals), 2016 yılında Gürcistan’da tespit edildi. 2017 yılında ise Batum’a sınır komşusu olan Artvin’in Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde gözlenen zararlı böcek fındığa da bulaştı. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün belirlemelerine göre, zararlı böceğin fındık bahçelerinde boş, lekeli ve şekilsiz meyve oluşumu meydana getirdiğini, fındık açısından büyük risk taşıdığı için zararlı böceği tanımanın önem taşıdığı vurgulandı. Bu çerçevede, fındık tarımı için önemli bir tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısı olarak adlandırılan böceğin erginlerinin yüksek uçuş kapasitesi sayesinde ülke geneline yayılıp çeşitli kültür bitkisinde zarar yapabileceğine dikkat çekildi. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü ile Samsun Tarımsal Araştırma Enstitüsü zararlı böceğe karşı gerekli önlemlerin alınması için gözlem projesi geliştirerek uygulamaya başladı.
Söz konusu proje çerçevesinde, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 il, 49 ilçedeki 147 farklı lokasyona yerleştirilen tuzaklar ile zararlının bölge genelindeki yaygınlığı, nimf (böceğin olgunlaşmamış hali)ve erginlerin çıkış zamanı ve popülasyon değişimi gibi veriler elde ediliyor.
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