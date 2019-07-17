Dünyaya geldiği yuvada mahsur kalan leylek, özgürlüğüne kavuştu Haberi

-Leyleğin kurtulduktan sonra uçarak gözden kaybolması



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da yumurtadan çıktığı günden beri yuvadan ayağı takılı kaldığı için ayrılamayan leyleği özgürlüğüne itfaiye ekipleri kavuşturdu. Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde, elektrik direğinin üzerindeki yuvada ayağı takıldığı için mahsur kalan leylek, Ayrancı Belediyesine ait itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yumurtadan çıktığı 2 ay boyunca yuvada ayaklarından bağlı kalan leyleği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yuvasında mahsur kalan leylek, ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Kurtarma çalışmalarını takip eden Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Özgürlüğüne kavuşan leylek, umarım ailesini bulur” dedi.



