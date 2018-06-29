Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Dünyanın ilk mağara kilisesinde bayram ayini Haberi

Dünyanın ilk mağara kilisesinde bayram ayini Haberi

St. Pierre Kilisesi

Utsam İlahi Kalaba Alabalık Varis 

-Dini motifler
-İlahiler
-Din adamlarının konuşması
-Röportaj
-Ekmek kutsaması
-Kutsanan ekmeğin dağıtılması
-Yoğun kalabalık

( HATAY )- St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini gerçekleştirildi HATAY

- Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini gerçekleştirildi.
St. Pierre'deki ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi. Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum St. Pierre Kilisesi'nin, Hıristiyanlığın ilk yayıldığı merkezlerin başında geldiğini söyledi.

Tüm dini bayramların, bütün dünyaya sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini temenni eden Doğum, “Hristiyanlığa ilk defa kucak açmış olan bu kutsal mekanda yani müminlere Hristiyan adı verilen St. Pierre kilisesinden dünyaya barışın gelmesini haykırıyor, barış gelmesi için dua ediyoruz. Başta şehrimiz ülkemiz ve tüm dünyaya kutsal kitaplarda yazmış olduğu gibi barışın, kardeşliğin sevginin gelmesini temenni ediyoruz. Güzelim vatan topraklarında bizlere de daha nice yıllar yaşamayı nasip etsin. Azizler Petrus ve Pavlus buradan intikal ederek dünyaya Hristiyanlığı yaymışlardır. Bizde sevgi ve kardeşlik duygularımızı isteğimizi bütün dünyaya duyurmak üzere haykırmaktayız” dedi.
Tören sonrasında özel hazırlanan kutsanmış ekmek konuklara dağıtıldı.
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı