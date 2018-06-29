Dünyanın ilk mağara kilisesinde bayram ayini Haberi

-Dini motifler

-İlahiler

-Din adamlarının konuşması

-Röportaj

-Ekmek kutsaması

-Kutsanan ekmeğin dağıtılması

-Yoğun kalabalık



( HATAY )- St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini gerçekleştirildi HATAY



- Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini gerçekleştirildi.

St. Pierre'deki ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi. Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum St. Pierre Kilisesi'nin, Hıristiyanlığın ilk yayıldığı merkezlerin başında geldiğini söyledi.



Tüm dini bayramların, bütün dünyaya sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini temenni eden Doğum, “Hristiyanlığa ilk defa kucak açmış olan bu kutsal mekanda yani müminlere Hristiyan adı verilen St. Pierre kilisesinden dünyaya barışın gelmesini haykırıyor, barış gelmesi için dua ediyoruz. Başta şehrimiz ülkemiz ve tüm dünyaya kutsal kitaplarda yazmış olduğu gibi barışın, kardeşliğin sevginin gelmesini temenni ediyoruz. Güzelim vatan topraklarında bizlere de daha nice yıllar yaşamayı nasip etsin. Azizler Petrus ve Pavlus buradan intikal ederek dünyaya Hristiyanlığı yaymışlardır. Bizde sevgi ve kardeşlik duygularımızı isteğimizi bütün dünyaya duyurmak üzere haykırmaktayız” dedi.

Tören sonrasında özel hazırlanan kutsanmış ekmek konuklara dağıtıldı.

