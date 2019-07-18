Dünyanın ilk boncuk Yağcıbedir halısı dokundu

-Yağcıbedir halılarının sergilenmesi

-Boncuk işlemeli Yağcıbedir halısı

-Usta öğretici olarak görev yapan Hülya Sargıcı'nın açıklamaları

-Boncuk işlemeli halının Başkan Yavaş'a verilmesi



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyanın ilk boncuk işlemeli Yağcıbedir halısı dokundu. 3000 yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir halılarının motifleri temsilî boyutlarda da işleniyor. İpek halıdan sonra en sık dokunan halı olma özelliği ve kök boyası ile üretilmesinden dolayı uzun yıllar özelliğini koruyan Yağcıbedir halılarının coğrafi işareti ve tescili Sındırgı Belediyesine verilmişti. Yörük kültürünü yansıtan ve genç kızların çeyizlerini de süsleyen Yağcıbedir halıları Kültür Bakanlığı tarafından kültürel miras olarak koruma altına alındı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde üretilen el dokuma halıları maddî açıdan da oldukça değerli. Birbirinden farklı anlamlara sahip Yağcıbedir halı desenlerinin yaşatılması adına hanımlar desenleri farklı sanat dallarında da kullanıyor. Ayrıca Türkiye'nin tek açık halı pazarı da Sındırgı’da kurularak Yağcıbedir halıları üreticiden almak isteyenlere direk olarak ulaşıyor. Daha önce dünyanın en büyük Yağcıbedir halısı dokunarak bir ilke imza atılan Sındırgı ilçesinde en büyük halıdan sonra ilk boncuk Yağcıbedirhalısı da Sındırgı’da dokundu. Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Hülya Sargıcı tarafından dokunan dünyanın ilk boncuk Yağcıbedir halısı, gerçek halının desenleri ve ilmekleriyle birebir örtüşüyor. Görenlerin ilgisini çeken boncuk halının farklı anlamlar taşıması da merak uyandırıyor. Boncuk Yağcıbedir halısı dokunurken Esmâ'ül Hüsnâ’dan yola çıkılarak 99 boncuğa Yağcıbedir deseni yerleştirilmiş. İlmek ilmek sevdaların hasretlerin dokunduğu Yağcıbedir halısının desenlerinde güç sevda ve insan hayatı temsil ediliyor. Kırmızı, mavi ve arınç rengi ağırlıklı olan halıda 'Topraktan geldik, toprağa gideceğiz' sözü de renklerle işleniyor. Beyaz renk ise nazarlık olarak kullanılıyor. Yaptığı ürünlerinin hikayesinin olmasına önem veren Hülya Sargıcı, “Sındırgı doğal bir şehir. Yağcıbedir halıları ile meşhur. Bunun için yapılmamış bir şeyi yapmak adına Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, iki bin üç yüz yıllık geçmişe sahip olan Yağcıbedir halısını boncukla dokumak istedim. 99 boncuğu bir sırada ele aldım. Orijinal renk, orijinal desen ve orijinal dokusunu bozmamaya çalışarak 167 metre ip ve 15 bin 697 boncukla kare dikiş atkısı ve çözgüsüyle beraber elde dokuma tekniği ile yaptım” şeklinde konuştu.

En büyük Yağcıbedir halısı, en eski Yağcıbedir halısı, şimdi de dünyanın tek boncuk Yağcıbedir halısı Sındırgı Belediyesi hizmet binasında teşhir ediliyor. (HT-MŞ)

