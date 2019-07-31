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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç trafiğine kapatılıyor

Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç trafiğine kapatılıyor

Meclis divanı detay

Lyon Yayalaştırma Projesi Toplantı Yayalaştırma Yaya Trafiği 

-Meclis üyeleri detay
-Meclis oylamaları detay
-‘Tarihi Kurtuluş Caddesini Yayalaştırma Projesi’ gündeminin okunması
-Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz projeye destek yorumu
-Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz proje ve yenilenen salonla ilgili esprili açıklamalar
-‘Tarihi Kurtuluş Caddesini Yayalaştırma Projesi’ grafik foto gösterimi
-‘Tarihi Kurtuluş Caddesini Yayalaştırma Projesi’ oylama
-Yapılan oylama sonucu tablo
-Tarihi Kurtuluş Caddesi ve Habib-i Neccar Camisi’nden detaylı görüntüler

( HATAY ) - Hatay'daki tarihi Kurtuluş Caddesi araç trafiğine kapatılarak yaya trafiğine açılacak HATAY

- Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan tarihi Kurtuluş Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor. Caddenin yayalaştırma projesi, olağanüstü meclis onayından geçti. ‘Tarihi Kurtuluş Caddesini Yayalaştırma Projesi’ ve diğer 24 madde için Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi. Meclis toplantısında dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak bilinen aynı zamanda Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi’ni üzerinde bulunduran tarihi Kurtuluş Caddesi için yayalaştırma projesi gündeme alındı. ‘Tarihi Kurtuluş Caddesini Yayalaştırma Projesi’ için teklif edilen 100 milyon TL borçlanma talebi 4 partinin de meclis üyeleri tarafından kabul oyu aldı. Hatay Valiliği’nin de destek verdiği proje ile ilgili çalışmaların ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi.
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