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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dünyanın en yüksek peribacasını 248 bin 200 kişi ziyaret etti

Dünyanın en yüksek peribacasını 248 bin 200 kişi ziyaret etti

UÇHİSAR KALESİNDEN GENEL GÖRÜNTÜLER

Lyon Yabancı Turist Sayılar Gesi Ziyaretçiler 

-UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI ALİ KARAASLAN İLE RÖP
-DİĞER DETAYLAR

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Uçhisar Belediyesi kale ziyaretinden 1 milyon 600 bin gelir elde etti NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesini 2018 yılının ilk 11 ayında 248 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesini 2018 yılının ilk 11 aylık döneminde 78 bin 600’ü öğrenci olmak üzere 248 bin 200 kişi ziyaret etti. Uçhisar Belediyesi yapılan bu ziyaretler sonrasında ise 1 milyon 600 bin 150 lira gelir etti. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan açıklamasında Uçhisar Kalesi olarak da yılın ilk 11 ayı içerisinde yaklaşık 250 bin turist ziyaret gerçekleştirdi. Buradan da 1 milyon 500 binin üzerinde bir gelir elde ettik dedi.
Karaaslan, “Turizmdeki beklentilerin hiçbir zaman tamam artık biz yeteri kadar turist ağırlıyoruz bundan sonra turist istemiyoruz diye bir mantık olamaz. Ancak şunu söyleyim. Daha kaliteli daha altılığı sağlam bir turizm olayını gerçekleştirmek isteriz. Uçhisar Kalesi olarak da yılın ilk 11 ayı içerisinde yaklaşık 250 bin turist ziyaret gerçekleştirdi. Buradan da 1 milyon 500 binin üzerinde bir gelir elde ettik. Ancak tabi ki bu sayı bizim için yeterli bir sayı değil. Bölgeye yaklaşık 2 buçuk milyon bir ziyaretçi geldiğini kabul edersen biz bunun ancak onda biri Uçhisar kalesini ziyaret etmiş gözüküyor. Bu ziyaretçi sayısını artırmanın yollarını araştırıyoruz” dedi.
“Uçhisar Kalesini Uzakdoğulu turistler ziyaret ediyor” Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan 2018 yılında Uçhisar Kalesini Uzakdoğulu ve Latin Amerikalı turistlerin daha çok ziyaret ettiğini ifade ederken Avrupalı turistlerinde kendini göstermeye başladığını kaydetti.
Karaaslan, “ 2015-2016 ve 2017 yılları için bir değerlendirme yapmak çok mümkün değil. Çünkü bu yıllar turizmin en dip noktaya düştüğü yıllardı. Fakat 2018 yılını baz alacak olursak genelde Uzakdoğu ülkelerinden ziyaretçi sayılarımızın arttığı gözlemlenmektedir. Yerli ziyaretçilerimiz hissedilir bir şekilde artış gösterdi. Avrupa ülkeleri 2018 yılında yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.
Latin Amerika ve Uzakdoğu ağırlık ziyaretçilerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

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