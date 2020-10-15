-UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN SÜSLÜ İLE RÖP



( NEVŞEHİR ) - Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı asıldı- Uçhisar Kalesi’nde Azerbaycan Bayrağı dalgalanıyor NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’nde Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Azerbaycan bayrağı asıldı. Ermenistan’ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesi’ne, Uçhisar Belediyesi tarafından kardeş ülkenin bayrağı asıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “ Kapadokya’dan, Uçhisar’dan bölgenin en büyük peribacası Uçhisar Kalesi’nden Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Zafer inananlarındır diyorum inşallah zafer de yakındır. Bu müjdeli haberi hep birlikte beklemekteyiz. Manevi destek amacıyla Uçhisar Kalemize Azerbaycan bayrağımızı arak kendilerine destek verdik” diye konuştu.

(COŞ-AÖ-



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