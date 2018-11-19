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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Dünyanın En Yüksek Cam Köprüsünde Bungee Jumping Keyfi Başlıyor

- Dünyanın En Yüksek Cam Köprüsünde Bungee Jumping Keyfi Başlıyor

Dünya'nın en yüksek cam köprüsünde bungee jumping keyfi

( PEKİN ) - Dünyanın en yüksek cam köprüsünde Bungee Jumping keyfi başlıyor PEKİN

Uzunlu Bungee Jumping Rekor Dolar Gesi 


- Dünya'nın en yüksek cam köprüsünden bungee jumping atlayışlarına başlanıyor. Çin'in Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie bölgesindeki Büyük Kanyon'u boyunca uzanan dünyanın en yüksek cam tabanlı köprüsünde Bungee Jumping atlayışlarına başlanacak. Köprüde kurulan atlama tesisinde 260 metrelik Bungee Jumping atlayışlarına 2019 yılında başlanacak. Proje, dünyanın en profesyonel Bungee Jumping takımlarından biri olan Go Bungy China tarafından yürütülüyor. Hunan eyaletinde Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren 430 metre yüksekliğinde, 300 metre uzunluğunda ve altı metre genişliğindeki cam köprü 3,4 milyon dolara mal olmuştu. Şimdiye kadar rekoru elinde bulunduran ise 233 metreyle Çin'deki Macao Kulesi'ydi.
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