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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Dünyanın en uzun ikinci mağarasına turist akını

Dünyanın en uzun ikinci mağarasına turist akını

arşiv görüntü

( TRABZON )- Mağaranın astım ve nefes darlığına iyi geldiği belirtiliyor- Trabzon’un Düzköy ilçesinde bulunan Çal Mağarası, özellikle Arap turistlerin ilgi odağı- Çal Mağarasını bu yılın ilk 7 ayında 37 bin yerli, 50 bin kadar da yabancı turist ziyaret etti TRABZON

Uzunlu Yabancı Turist Efes Su Kanalı 


- Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarasına özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor. Trabzon Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesi’nde, denizden bin 50 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarasını bu yılın 7 aylık döneminde 37 bin 368 yerli, 50 bin 250’si yabancı olmak üzere toplam 87 bin 618 yabancı turist ziyaret etti. 2018 yılında ise 70 bin 62’si yerli, 82 bin 289’u yabancı olmak üzere 152 bin 289 yabancı turist Çal Mağarasını ziyaret etmişti. Mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği tespit edildi. Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen mağaranın içinden küçük bir dere akarken, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunuyor. Yer altı su kanalı olan Çal Mağarasının girişi, geniş olmakla birlikte içerisindeki genişlik sürekli değişiyor. Tavan yükseklikleri kırık sistemlerine bağlı olarak büyük değişkenlik gösteren Çal Mağarası girişten sonra 200.metrede iki kola ayrılıyor. Sola ayrılan kol yaklaşık 150 metre uzunlukta olurken bu kolun sonundaki odada dolinden gelen suyun aktığı bir baca vardır. Sağ kolun ulaşılabilen kısmı ise yaklaşık 400 metredir. Bu kolun yaklaşık 60.metresinde küçük bir göl ve çağlayan yer almaktadır. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişmektedir. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25-30 santimetreye kadar düşmektedir. Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açılırken 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.
Mağaranın astım ve nefes darlığına iyi geldiği tespit edilirken mağaranın girişte nemi kuru olsa da iç kısımlara gidildikçe arttığı belirtildi. (BK-EK
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