Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen öğrencilerle buluştu

-Sultan Kösen'in açıklaması

-detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 2 metre 51 santim boyundaki dünyanın en uzun insanı Mardinli Sultan Kösen, özel bir kolejin daveti üzerine Şanlıurfa'ya gelerek öğrencilerle buluştu. Mardinli Sultan Kösen, özel bir kolejin daveti üzerine Şanlıurfa'ya gelerek öğrencilerle buluştu. Bilim Kampüsünün ilkokul öğrencisi Raden Ranya Yaşar, okul temsilciliği seçim sürecinde bulunduğu vaatte, seçimi kazanması halinde dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen'i okula getireceğini söylemişti. Seçimi kazanan ilkokul öğrencisi sözünde durarak Sultan Kösen'i okul yönetiminin girişimleri ile arkadaşları ile buluşturdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği uzun adam, öğrencilerle tek tek hatıra fotoğrafları çektirerek, anı ölümsüzleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen 2 metre 51 santim boyundaki Mardinli Kösen, okullara zaman zaman bu tür ziyaretler gerçekleştirdiğini belirti. Konferans salonunda öğrencilere başarılar dileyerek kısa bir söyleşi gerçekleştiren Kösen, daha sonra beraberindekilerle okuldan ayrıldı.

