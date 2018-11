Dünyanın en pahalı zeytinyağı: Yarım litresi 30 bin lira...Bin 800 yıllık ağaçtan elde edilen zeytinyağı müzayedede 30 bin liraya alındı

-Zeytin şişelerinden görüntü

( İZMİR )- Zeytinyağından elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek İZMİR



- Seferihisar Belediyesi tarafından dört gün süren Tarım Günleri'nin ikinci gününde, Teos Antik Kenti’nde 3. Zeytinyağı Müzayedesi gerçekleştirildi.

Müzayedede bin 800 yıllık Umay Nine isimli zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya satıldı. Satıştan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek. İzmir Seferihisar’da 500 yaş ve üzerinde olan 200 ağaç Seferihisar Belediyesi tarafından tespit edildi, toplanan zeytinler belediyenin zeytinyağı fabrikasında geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Aralarında bin 800 yılık Umay Nine isimli zeytin ağacının da bulunduğu ağaçlardan elde edilen zeytinyağları, 21 kategoride paketler halinde müzayede usulü ile satıldı. 3. kez düzenlenen müzayedeyi Nedim Atilla yönetirken, Umay Nine’den elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya satıldı. Salih Değerli, 30 bin lira verdiği zeytinyağını, torunu Sami Değerli ile birlikte Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in elinden aldı. Satıştan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek. Bin 800 yıllık zeytin ağacından elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, geçen 22 bin liraya satılmıştı. Müzayedede diğer zeytinyağı şişelerinin bulunduğu paketler ise 21 kategoride toplam 17 bin 750 liraya alıcılarını buldu. Öte yandan, müzayede başlanmadan önce katılımcılara koku ve zeytinyağı tadımı eğitimi de verildi.

500 yaş ve üzeri 200 ağaç Müzayede öncesi konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Teos, 2 bin 500 yıllık bir İyon kenti. İki limanı var, sanatçılar şehri olmakla ünlenmiş bir şehir. Aynı zamanda binlerce yıldır yaşayan zeytin ağaçlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Bir yanıyla muazzam köklü bir kültürün kenti, bir yandan da muazzam bir doğal zenginliğin kenti. Bu müzayede ile ikisini birleştirerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 200 civarındaki 500 üzeri ağacımızdan toplayarak sıktığımız ürünlerin müzayede usulü ile satışını gerçekleştireceğiz. Umarım rakamlar çok yükselir. Bence rakam ne kadar yükselirse yükselsin, onun kıymetini anlatmakta yetersiz kalacak. Zeytin, sağlıklı yaşamın sembolü. Biz sadece bu kıymetin bilinirliğine katkı sunmaya çalışacağız” dedi.

Rekor kırıldı İsmini Buket Uzuner'in kitap karakterinden alan Umay Nine ağacı hakkında konuşan Başkan Soyer, "Tam bir bilge ağaç. Üzerinde her daim meyvesi var. Bizim için bir umut, bir sembol. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Müzayede farklı kategorilerde düzenlenecek. Son ürün, Umay Nine’den toplanan zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen zeytinyağımız olacak. Geçen sene aynı ağaçtan elde edilen yarım litre zeytin yağı 22 bin liraya satılmıştı. O bile dünyanın en pahalı zeytinyağı unvanını almamıza yetmişti. Bu sene o rekoru kıracağız zannediyorum" diye konuştu.