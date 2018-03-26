Dünyanın en özel pazarcıları meyve sebze sattı

-ÖZEL İNSANLARIN PAZARA GELMESİ

-ÖZEL İNSANLARIN TEZGAHTA ÜRÜN SATMASI

-PAZARCILAR ODASI BAŞKANI SELİM ÖZMEN İLE RÖP

-OKUL MÜDÜRÜ ÜMİT SELÇUK ŞİMŞEK İLE RÖP

-DİĞER DETAYLAR



( NEVŞEHİR -ÖZEL-HD)- Özel insanlar pazarcılık yaptı- Onlar dünyanın en özel pazarcıları NEVŞEHİR



- Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Merkezinde öğrenim gören öğrenciler, Kapalı Modern Pazar yerinde meyve sebze satarak pazarcılık yaptı. Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitimlerine devam eden yaklaşık 30 öğrenci Modern Kapalı Pazar yerinde meyve sebze satarak harçlıklarını kazandı. Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Nevşehir Pazarcılar Odası'nın birlikte ortaklaşa düzenlendiği proje kapsamında öğrenciler meyve ve sebze satışı yaptı. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösterilen dünyanın en özel pazarcıları kısa sürede tezgâhtaki ürünlerini satmayı başardı. Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen yaptığı açıklamada, “Şu anda dünyanın en güzel pazarcıları Pazar yerimizde satış yapmaktadır. Allah’ın cennetle müjdelediği kişilere bir nebze mutluluk verebiliyorsak bizlerde mutlu oluyoruz. Bu organizasyonu iki senedir yapıyoruz. Çocuklarımıza önce alışveriş yapmayı öğrettik daha sonra da bir şeyler satıp evlerine bir lokma ekmek götürmenin zevkini yaşasınlar istedik” dedi.

Pazarcılar Odasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Özel Eğitim Uygulama Merkez Müdürü Ümit Selçuk Şimşek de, “Öğrencilerimizin sosyalleşmesi, değişik ortamlarda bulunması ve yeni beceriler öğrenmesi anlamında pazara geldik. Her türden her çeşit insanın rahatlıkla ulaşabildiği bir yerde ürün satışı yaptırmaktan ziyadesi ile mutluyuz. Çünkü öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgilerini, sosyal ortamlarda becerilerini gösterebilme imkanlarına sahip olabiliyorlar” diye konuştu.



