Dünyanın en nadir görülen kuşu Osmangazi'de İzle



- Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, dünyanın en nadir görülen kuşlarından biri olan ve kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan Ebabil kuşuna ev sahipliği yapıyor. Sokakta bulunan ebabil kuşu, tedavi edildikten sonra gözetim altına alındı. Uluyol Mahallesinde bir vatandaşın yerde hareketsiz duran bir kuş bulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuşu alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirdi. Veterinerler tarafından yapılan tedavinin ardından kuşun, dünyanın en nadir görülen kuşlarından biri olan Ebabil kuşu olduğu belirlendi. Uyurken dahi havada olan ve sadece üremek için yere konan ebabil kuşunun yapılan tedavisinde herhangi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edildi. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, Ebabil kuşunun bir yere çarpma sonucu yere düştüğünü tahmin ettiklerini belirterek, “Kuşun beslenme ve su ihtiyacını karşıladık. Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Orada uçmaya hazır hale geldikten sonra doğaya bırakılacak” dedi.



