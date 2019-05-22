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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en lüks oteli Galatasaray’ın şampiyonluğunu dev bayrakla kutladı

Dünyanın en lüks oteli Galatasaray’ın şampiyonluğunu dev bayrakla kutladı

Drone görüntüsü

Uzunlu Kayalı Tezahür Şampiyon Tezahürat 

-kutlamalardan arşiv görüntü

( NEVŞEHİR -ÖZEL) - Japon turistler Galatasaray’ın şampiyonluğunu Nevşehir’de kutladı NEVŞEHİR

- 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ve TripAdvisor tarafından dünyanın en lüks ve Türkiye'nin en iyi oteli seçilen Kayakapı Premium Caves, Galatasaray’ın 22. şampiyonluğunu 20 metre uzunluğunda dev bir bayrak asarak kutladı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun şampiyonun belirlendiği 33. haftasında Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları Kapadokya’da da devam ediyor. Litvanya Cumhuriyeti'nin Nevşehir Fahri Konsolosu olan ve aynı zamanda dünyanın en lüks oteli seçilen Kayakapı Premium Caves Otelin Yönetim Kurulu Başkanı olan İş İnsanı Yakup Dinler, otelin üst kısmında bulunan kayalıklara dev Galatasaray bayrağı asarak şampiyonluğu kutladı. “Japon turistler Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı” Süper Toto Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Nevşehir’de taraftarların şampiyonluk kutlamalarına Japon turistlerde katıldı.
Galatasaray’ın şampiyonluğunu Türk taraftarlarla ile birlik büyük bir coşkuyla kutlayan Japon turistler “Şampiyon Cimbom” diyerek tezahüratta bulunmaları dikkatlerden kaçmadı.
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